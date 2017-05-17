Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı'nda dizinden yaşadığı sakatlığı atlatan Alman pivot Tibor Pleiss, takımla çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sakatlık sürecini atlatan Pleiss'ın bugün gerçekleştirilen antrenmana katıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Beş hafta önce dizinde ağrıları olan oyuncumuz Tibor Pleiss'a yapılan tetkiklerde, takım doktorumuz Erşan Ateş'in raporu doğrultusunda sakatlığı tespit edilmiş olup, gerekli konsültasyonların ardından tedavisine başlanılmıştı. Oyuncumuz bu sürecin ardından 12 gündür bireysel antrenmanlarını sürdürürken, sakatlık sürecini atlatarak bugün ilk kez takım antrenmanına katıldı."