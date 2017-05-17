Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'dan bir futbolcu daha Avrupa'ya transfer oldu.

2.5 MİLYON EURO'YA MANCHESTER CİTY'YE

İngiltere'den gelen iddiaya göre Altınordu'nun 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer, Manchester City'ye transfer oldu. Genç kalecinin 18 yaşına girdikten sonra İngiliz ekibine katılacağı belirtildi. City'nin Berke için 2,5 milyon Euro ödeyeceği vurgulandı.

Bucaspor altyapısında başladığı futbol hayatını, Seyit Mehme Özkan'la beraber geçtiği Altınordu projesinde devam ettiren Berke bu sezon 5 defa takımının kalesini korudu.

Berke Özer, U17 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale çıkan Türk Milli Takımı'nda da forma giyiyordu.