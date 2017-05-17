Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off finalinin beşinci maçında Fenerbahçe'yi 76-75 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, seriyi 3-2 kazanarak 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Fenerbahçe, son dakikaya 4 sayı önde girdi. Ayşe Cora'nın Kayla McBride'a üçlük atarken yaptığı faul sonrası fark 1'e indi. Ardından Yakın Doğu, Hollingsworth'ün turnikesi ile öne geçti. Fenerbahçe, son saniyede Candace Parker serbest atış kazandı. Candace Parker, çizgiden 2'de 0 atınca şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi oldu.