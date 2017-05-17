Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Medipol Başakşehir’i konuk eden Fenerbahçe’de taraftarlar ligde olduğu gibi kupa maçında da tribünleri boş bıraktı. Ülker Stadyumu’nda ilk maçta aldığı 2-2’lik skorun avantajıyla sahaya çıkacak olan sarı-lacivertlileri yaklaşık 8 bin taraftar destekledi. Bu sezon Spor Toto Süper Lig maçlarında ortalama 7 bin kişiye oynayan Fenerbahçe, kupa yarı finalinde de benzer bir görüntü ortaya koydu.