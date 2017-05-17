Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 76-75’lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, "Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Müthiş mücadele ettiler. İki maçı kazandık, oradaki iki maçı kaybettik. Bunlar beklediğimiz şeylerdi. Çünkü sene başından beri ev sahibi olma avantajından bahsediyorduk. Ligi de birinci bitirdik. Bu maçı pat diye kazanmadık. Sadece son anda kazanmadık. Biz bunları hak ettik. Türkiye Kupası’nı kazandık. Eurocup’ı kazandık. Gereken cevabı da sahada verdik. Hepsine helal olsun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu başarılar devam eder" şeklinde konuştu.

"SAHA DIŞINDA YAŞANAN OLAYLAR BENİ İLGİLENDİRMİYOR"

Saha dışında yaşanan olayların kendisini ilgilendirmesini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Ben burada profesyonel olarak çalışıyorum. Görevimi iyi yaptığıma inanıyorum. Hak ettiğimize inanıyorum. Yakın Doğu Üniversitesi’nin bayrağını Avrupa’da en tepeye dikmiştik. Şimdi Türkiye’de de en tepeye diktik" diye konuştu.

IŞIK EYİGÜNGÖR: “BU ŞAMPİYONLUKLAR, BİRLİK, BERABERLİK VE TAKIM RUHUYLA GELDİ”

Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, bu sezon 3 kupa kazandıklarını belirterek, “Bu şampiyonluklar, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında evinde karşılaştığı Fenerbahçe’yi 76-75’lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör, bu sezon üçüncü kupayı kazandıklarını vurgulayarak, "Bu şampiyonluklar, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi. Fenerbahçe de iyi oynadı. Basketbol için güzel bir gün geçirdik. Kızlarımın hepsinin alnından öpüyorum. Onların hepsi benim kızım. Bu kupayı Yakın Doğu Üniversitesi’ne getirdiler. Hepsine helal olsun. Müthiş bir final oldu ve kazandık. Çok mutluyum. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bize, ocak ayından beri çok büyük bir destek veriyorlar. Bu şampiyonluklar, birlik, beraberlik ve takım ruhuyla geldi” diye konuştu.

BAHAR ÇAĞLAR: “KUPAYI BAŞKANIMIZ İÇİN KAZANDIK”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, şampiyon oldukları için mutluluklarını dile getirerek, “Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi 5. maçında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’yi 76-75’lik skorla yenerek seriyi 3-2 yaptı ve şampiyon oldu. Karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Bahar Çağlar, “Şampiyon olacağımıza çok inandık. Çok zorlu geçti. Bu kupayı özellikle başkanımıza armağan ediyoruz. Çünkü yaşanan bazı tatsız olaylar vardı. Başkanımız bizi tribünden izliyor. Gerçekten bu kupayı onun için kazandık. Çok mutluyuz. Bu sezon da hedeflerimiz belliydi. Avrupa Kupası, Türkiye Kupası ve son olarak lig kupası. Gerçekten bu hedeflere ulaştık, mutluyuz” şeklinde konuştu.