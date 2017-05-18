Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monaco, Fransa Ligue 1'de şampiyon oldu! Fransa Ligue 1'de Monaco ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

PERDEYİ MBAPPE AÇTI

Karşılaşmanın 19. dakikasında Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve devreye üstün girmeyi başardı.

Şampiyonluğunu ilan etmesi için 1 puana ihtiyacı olan Monaco, mücadelenin 90. dakikasında Germain ile bir gol daha buldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

MONACO, PSG'Yİ SAF DIŞI BIRAKTI

Bu sonuçla birlikte Monaco puanını 92'ye çıkardı ve ligin bitimine 1 hafta kala PSG ile puan farkını 6'ya çıkararak şampiyonluğunu ilan etti. PSG'nin hegamonyasını yıkan Monacolu oyuncular ve taraftarlar müthiş bir keyif yaşadı.

Saint-Etienne ise 11. mağlubiyetini alarak 50 puanda kaldı.