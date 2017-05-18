Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde şampiyon, final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe’yi 76-75 yenerek seriyi 3-2 kazanan Yakın Doğu Üniversitesi oldu. Baştan sona nefes kesen maçın son dakikaları adrenalin patlamalarına sahne oldu. İlk çeyreği 18-16 F.Bahçe önde geçerken, 2. periyodun son bölümünde McBride’la üst üste sayılar bulan Yakın Doğu soyunma odasına 37-35 üstün gitti. 3. çeyrekteki karşılıklı sayılar sonrası son periyoda 55-55 girildi.



Maça bedel 4 saniye

Final periyodunun bitimine 4 dakika kala 12-0’lık seri yakalayan Fenerbahçe farkı 5 sayıya kadar çıkarsa da McBride Yakın Doğu’yu oyunda tuttu. Son 4 saniye maça bedeldi. Geçen sezon Fenerbahçe’de oynayan Hollingsworth ev sahibini öne geçirdi: 76-75. Aynı oyuncu 2 saniye kala faul hakkı dolmasına rağmen Candace Parker’a faul yapınca Yakın Doğu şampiyonluğu kaybetmenin eşiğine geldi. Fakat Parker iki atışı da kaçırınca zafer Yakın Doğu’nun oldu. Kıbrıs ekibi Türkiye Kupası ve Eurocup’ın ardından ligi de kazanarak sezonu üç kupayla tamamladı.