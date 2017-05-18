Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe dün tarihinde kolay kolay unutamayacağı iki şoku hem de birkaç saat arayla yaşadı. İlk yıkım akşam saatlerinde Yakın Doğu’yla oynanan kadınlar basketbol play-off serisi son maçında geldi. Sarı-lacivertli takım maçın bitişine 2 saniye kala Parker’la iki serbest atışı kaçırınca bütün bir sezonun emekleri heba oldu. Şampiyonluk uçtu gitti. Camia bu şoku daha atlatamamıştı ki futbolda da benzer akıbet yaşandı. Başakşehir önünde yüreklerin hopladığı penaltı atışlarında tam 26 vuruş kullanıldı. Başakşehir 3 vuruşu kaçırdı. Finalin eşiğine kadar gelen Fener’de futbolcular bu avantajları kullanamazken sonuncusu Josef olmak üzere 4 atışı değerlendiremeyince Kadıköy bir kere daha yıkıldı. Futbolda çok kötü bir sezon geçiren sarı-lacivertliler kupayı kazanarak teselli bulma hayalini de kaybetmenin acısını yaşadı.



Eski hakem ve şimdilerin spor yorumcusu Ahmet Çakar, twitter hesabından, “Bayan basketbolda final ve bay futbolda da yarı final oynayan Fenerbahçe’yi kutluyorum” şeklinde kinayeli bir mesaj yolladı.



F.Bahçe’nin kupadan elenmesi sonrası G.Saray’ın Alman yıldızı Podolski’nin yaptığı bu paylaşım sarı-lacivertlileri kızdırdı.