Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, A Milli Takım'ın genç yıldızı Emre Mor için bir kez daha atağa kalktı.

Borussia Dortmund'lu oyuncu ve menajeri ile el sıkıştığı öğrenilen sarı-lacivertliler, Alman kulübüyle temasa geçti.

Emre'de ısrarcı olan yönetim, başarılı kanat oyuncusunu 1 yıl kiralık olarak renklerine katmayı hedefliyor. Borussia Dortmund'un da ilk kez Fenerbahçe'nin teklifine bu kadar sıcak baktığı belirtiliyor.

Böylece Almanlar, 19 yaşındaki oyuncusunun tecrübe kazanarak kulübe tekrardan dönmesini planlıyor. Teknik direktörlüğe getirilmesi beklenen Aykut Kocaman da Emre Mor'un transfer edilmesi için olumlu rapor verdi. Yönetim, Kocaman'ın elinde genç oyuncunun daha gelişeceğine inanıyor.

MENAJERİ, GELMEZ DEMİŞTİ AMA...

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen milli futbolcu Emre Mor'un menajeri "Muzzi" lakabıyla bilinen Mustafa Özcan, 19 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye transfer edilmeyeceğini söyleyerek, "Emre yazın Türkiye'ye transfer edilmeyecek. Emre için en iyisinin ne olacağını Borussia Dortmund ile sezon sonunda konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı. (Açık Mert Korkusuz)