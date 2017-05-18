Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş bir yandan şampiyonluk için geri sayıma geçerken, diğer yandan da yeni sezon transfer hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Güneş de, bu sezonun aksine gelecek sezon için geniş bir kadro düşünüyor. Sağ kanadı Ricardo Quaresma ve İngiltere'den geri dönecek olan Gökhan Töre ile çalıştırmak isteyen tecrübeli teknik adam; sol kanatta ise uzun süredir Ryan Babel'i zorlayacak bir isim arıyordu.

O, isim yönetim tarafından yaklaşık bir ay önce ön protokol imzalanan Kenan Karaman oldu.

LİG BİTER, İŞ BİTER

Stuttgart doğumlu olan genç oyuncunun menajeri Serkan Okta, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli olan protokolün ne zaman resmiyete döküleceğini öğrenmek için Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya geldi.

Siyah-beyazlı yöneticiler iyi bir sezon çıkaran Kenan'la anlaşmanın baki olduğunu, şampiyonluk yarışı devam ederken bu konuyu gündeme getirmek istemediklerini söylediler ve lig biter bitmez resmi imzaların atılması sözünü verdiler.

23 yaşındaki futbolcu 4 yıllığına siyah- beyazlı formayı giyecek.