Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası, yarın yapılacak Galatasaray-Osmanlıspor müsabakasıyla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 32. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Arena)

20 Mayıs Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor (Çaykur Didi)

16.00 Kayserispor-Adanaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Arena)

21 Mayıs Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park Arena)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor (Manisa 19 Mayıs)