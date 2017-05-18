Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Başakşehir maçının ardından Volkan Babacan, değerlendirmelerde bulundu. Milli kaleci Volkan Demirel'in her penaltıdan önce su içmesi hakkında aralarında geçen diyaloğu da anlattı.

İşte Volkan Babacan'ın maç sonundaki sözlerinden öne çıkanlar;

"Bu kulvarda buraya kadar gelmek çok önemli. Kazanamk için geldik. Kazanacağımızı biliyorduk. Rakibimizden daha çok pozisyona girdik, daha iyi oynadık. Sonunda penaltılara kaldık. Futbolun güzelliği burada, biz attık, biz atamadık, onlar atamadı. İzleyenlerin çok keyif aldığı bir maç olduğunu düşünüyorum. Final oynayacağımız için buradan keyifli ayrılacağız."

Penaltı kaçırması hakkında

"Futbolda geri dönüp bakamıyorsunuz. Kaybedebilirdik bugün, biz yine başarılı olacaktık. Ben kaçırdım, Volkan Ağabey de kaçırdı. Sonrasında gülen tarafın biz olması sevindirici."

Volkan Demirel'le ne konuştular?

"Ben Fenerbahçe altyapısından yetiştim. Volkan Ağabey'in bize çok katkısı oldu. Su içiyordu, "Ben de içeceğim" dedim. "İstiyorsan iç" dedi."