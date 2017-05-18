Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Mayıs Cuma

20.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Ali Palabıyık

20 Mayıs Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Kayserispor - Adanaspor: Tolga Özkalfa

19.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Serkan Çınar

21 Mayıs Pazar

16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

22 Mayıs Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç