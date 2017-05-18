Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 19, 20, 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Mayıs Cuma
20.00 Galatasaray - Osmanlıspor: Ali Palabıyık
20 Mayıs Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Kayserispor - Adanaspor: Tolga Özkalfa
19.00 Antalyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler
19.00 Beşiktaş - Kasımpaşa: Serkan Çınar
21 Mayıs Pazar
16.00 Atiker Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler
19.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus
22 Mayıs Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Fenerbahçe: Ümit Öztürk
20.00 Akhisar Belediyespor - Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç