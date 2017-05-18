Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda ligi 103 golle şampiyon tamamlayan efsane kadrosunun teknik direktörü Todor Veselinovic, hayatını kaybetti.
BİLİNCİ KAPALIYDI
87 yaşındaki emektar antrenör, bilinci kapalı bir şekilde Atina'da tedavi görüyordu.
TAKIMI 3 DÖNEM ÇALIŞTIRDI
1984-1985 ve 1988-1990 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştıran Todor Veselinovic, 1988-1989 sezonunda takımı 103 golle şampiyon yaparak Türk futboluna adını altın harflerle yazdırmıştı.
Veselinovic, 1997 yılında da yarım sezon Fenerbahçe'nin başına geçmişti.