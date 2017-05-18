Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ada futbolu, ilerleyen dönemde dünya futboluna da etki etmesi beklenen çok önemli bir yenilik getiriyor. Futbolun kanayan yaraları arasında yer alan 'aldatmaya yönelik hareketler' bundan böyle ağır cezalara konu olacak.

Sarı kart hafif kalıyor

Normalde bu tip hareketlerde bulunan oyuncular sadece sarı kartla cezalandırılıyor ve başka cezalara maruz kalmıyor. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimiyle üzerinde uzlaştığı değişiklikte, bundan böyle bu tip davranışlara büyük fatura çıkaracak.

Pazartesi görüntüler izlenecek

Hakemi aldatmaya yönelik hareketler ve kendini yere atmalar, gelecek sezondan itibaren tek tek incelemeye alınacak. Bu konuyla ilgili oluşturulacak üç kişilik özel bir kurul her pazartesi günü, o haftanın maçlarını inceleyecek, simülasyon teknolojisinden de yararlanarak kendini yere atmaları tespit edecek.

Kurul kararıyla geçmişe yönelik bir karar alınabilecek

Hakemin gözünden kaçmış olsa bile kurul kararıyla geçmişe yönelik bir karar alınabilecek ve oyuncuya fatura çıkartılabilecek. Bu tip aldatmaya yönelik hareketleri tespit edilen futbolculara centilmenliğe aykırı hareket yönünden ileriki maçlar için men cezaları uygulanacak. Futbolcunun itiraz hakkı da olacak, itirazlar başka bir kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

FIFA'nın gündemine gidiyor

Futbolun beşiği İngiltere'deki değişikliğin İskoçya ile birlikte yürürlüğe girmesinin, dünya futbolunun patronları tarafından görmezden gelinemediğine dikkat çekildi. Bu iki ülkenin, futbol kurallarını belirleyen IFAB'ın ana unsurları olması nedeniyle, bu yöndeki değişikliğin yakın bir zamanda tüm dünyada yürürlüğe girmesinin beklendiği vurgulandı.