Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20 yaşındaki genç ciritçi Eda Tuğsuz, İslami Dayanışma Oyunları’nda cirit atma finalinde ilk hakkında 67.21’lik bir atış yaparak altın madalya kazandı. Tuğsuz, kendisine ait Türkiye rekoruyla birlikte Avrupa U23 rekorunu da tarihe gömdü.

Geçen yıl gençlerde dünya üçüncülüğüne ulaşan ve Türkiye rekorunu 56.90’dan alıp yükselten Eda, böylece ülke rekorunu bir buçuk yıl gibi bir zaman içinde 10 metreden fazla geliştirmiş oldu. Son Türkiye rekorunu 22 Nisan’da attığı 64.30 ile gerçekleştiren Eda, Bakü’de bu dereceye yaklaşık üç metre ekledi.

Eda ve antrenörü Fatih Avan’ın tebrik edenler arasında yarışmayı izleyen Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, TAF Başkanı Fatih Çintimar da vardı. Eda yöneticilerin her birine kendisine verdikleri imkanlardan dolayı tek tek teşekkür etti.

Dünya listesinin zirvesinde

Tuğsuz’un bu derecesi dünyada bu yılın en iyi atışı olarak listenin 1 numarasına yerleşti. Yılın şu ana kadarki en iyi atışı 65.88 ile Tatsiana Khaladovich’e aitti.

Eda Tuğsuz, bu dalda geçerli Avrupa U23 rekoru olan 2001 yılından kalma Nikolett Szabo’nun 64.62’lik derecesini de iki buçuk metre arkada bıraktı. Eda, tüm zamanlar Avrupa U23 listesinde rekor olarak geçerlilik kazanmayan ancak bugüne kadarki en iyi atış olan 67.25’lik dereceyi de dört santimetreyle ıskaladı.

Berivan Şakır üçüncü oldu



Cirit atma yarışmasında Eda Tuğsuz’un ardından ikincilik 49.15 ile İranlı Sahar Ziaesisakht’ın olurken, bir başka milli atlet Berivan Şakır da bronz madalyaya ulaştı. Berivan, son hakkındaki 48.74 ile üçüncülüğün sahibi oldu.