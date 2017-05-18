Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son 3 haftasına lider giren Beşiktaş, 32. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Şampiyonluk yarışındaki bu kiritik mücadele öncesi kadrosunu şekillendirmeye başlayan teknik direktör Şenol Güneş, son maçların formda ismi Tolgay Asrlan'ı yine 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor.

Orta saha kurgusunu Tolgay-Oğuzhan ve cezasını tamamlayan Talisca'dan oluşturmayı düşünen Güneş, Atiba'yı yedek bekletecek. Siyah Beyazlılar, Atiba'nın sakatlığı nedeniyle iki hafta önce oynanan Fenerbahçe derbisine de bu orta saha kurgusu ile çıkmıştı.

Bursaspor maçında sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumunun düzelmesi teknik heyeti rahatlattı. Tecrübeli oyuncu, Cumartesi günü oynanacak karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek. Savunmada Marcelo-Tosic-Adriano ve Gökhan'a forma vermeye hazırlanan deneyimli çalıştırıcı, hücum hattında da değişiklik yapmayacak.

Siyah Beyazlılar, Kasımpaşa maçına son oynanan Bursaspor karşılaşmasında olduğu gibi Quaresma-Babel ve Aboubakar üçlüsü ile çıkması bekleniyor.