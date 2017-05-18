Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda oynadığı Lyon karşılaşması öncesi çıkan olaylar sebebiyle disiplin kuruluna sevk edilmişti.

UEFA, iki kulübe de benzer olayların 2 yıl içinde tekrarlanması halinde turnuvalardan 1 yıl men ve 100’er bin euro para cezası verdi.

Karara itiraz eden Beşiktaş yönetimi, cezanın haksız olduğu ve olaylardan Lyon’un sorumlu tutulması gerektiği açıklamasında bulunmuştu.

Aradan geçen 1 aylık sürede hazırlıklarını yapan siyah-beyazlı kulüp, gerekçeli kararın ardından savunmasına son şeklini verecek.

Nihai karar öncesi duruşma talebinde bulunan Beşiktaş Kulübü’nün savunmasını başkan Fikret Orman yapacak. Ceza açıklandığı dönemde savunmayı bizzat yapacağını duyuran başkan Orman, hazırlanan savunma ile birlikte UEFA’nın merkezine giderek sunumunu gerçekleştirecek.

Gerekçeli kararın 1 hafta içinde kulübe ulaşması, duruşmanın ise haziran ayında yapılması bekleniyor.