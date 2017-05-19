Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de 37. hafta mücadelesinde Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. Mücadelenin 25. dakikasınd Harry Kane ile öne geçen Tottenham, 36. dakikada Henung Min Son ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Harry Kane, 63. dakikada takımının 3. golünü attı. Mücadelenin 70. dakikasında Heung Min Son'un golüyle skor 4-1'e geldi. Harry Kane, 88 ve 90. dakikalarda yine ağları havalandırdı ve Tottenham, Leicester City'i 6-1 mağlup etmeyi başardı.