Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika 1. Ligi'nde şampiyon Anderlecht! Belçika 1. Lig Şampiyonluk Grubu'nun 9. maçında Sporting Charleroi ile Anderlecht karşı karşıya geldi. Mücadelenin 27. dakikasında Bedia'nın golüyle 1-0 geriye düşen Anderlecht, Lukasz Teodorcyzk ile 59. dakikada beraberliği sağladı. Karşılaşmanın 81. dakikasında Lukasz Teodorczyk bir kez daha sahneye çıktı ve Anderlecht'i öne geçiren golü kaydetti. Son sözü ise Massimo Bruno söyledi ve Anderlecht deplasmanda Charleroi'yi 3-1 mağlup etti.