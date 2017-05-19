Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş'in ilk 11'i belirlemek konusunda tatlı bir sıkıntı yaşadığı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ta yaşanan forma savaşı:

TOLGAY -ATİBA

Tolgay, iki haftadır muhteşem bir performans sergileyerek Güneş'in gözüne girdi. Atiba da sakatlıktan çıkmasına rağmen forma için hazır. Bu konudaki kararını henüz vermeyen tecrübeli hocanın, ikiliyi birlikte oynatma ihtimalinin de olduğu belirtildi.

OĞUZHAN-TALİSCA

Tek maçlık cezasını Bursaspor deplasmanında dolduran Talisca, kaptan Oğuzlan'la ciddi bir rekabet içinde. Son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Oğuzhan'ın oynamasına garanti gözü ile bakılıyor. Güneş, Talisca'yı da sahaya sürerse Tolgay ya da Atiba'yı kesmek zorunda kalacak.

ABOUBAKAR-CENK

Şenol Güneş'in kararsız kaldığı mevkilerden birisi de forvet. Cenk Tosun, Bursaspor maçında üç haftalık suskunluğunu bozdu. Aynı karşılaşmada kapanış golünü kaydeden Aboubakar da performansını artırarak yoluna devam ediyor.

TOSİC-ATINÇ-ERSAN

Dusko Tosic, formayı alacak gibi gözüküyor. Ancak bulduğu şansları değerlendiren Atınç da 11'i zorluyor. Ersan ise Vodafone Arena'da seyircinin karşısına çıkabilmek için idmanlarda ekstra performans sergiliyor ancak şansı diğerlerine göre daha az.

BABEL-CANER

Beşiktaş'ta Babel istikrarlı futbolcular arasında yer alıyor ancak Caner de iki haftadır formayı çok zorluyor. Güneş'in Caner'i oynatması durumunda Adriano da çok iyi durumda olduğu için Babel'in kesik yeme ihtimali yüksek.