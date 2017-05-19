Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanan sporcular İrem Yaman, Sude Bulut, Osman Yıldırım, Ramil Guliev, Eşref Apak ve Eda Tuğsuz'a tebrik telgrafı gönderdi.