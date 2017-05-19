Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyanın da gündemine oturan tecrübeli kaleci maç sonrası çok üzgündü ve kimseyle görüşmek istemedi.

Başakşehir'in atacağı her penaltıda kalenin yanına giderek su içen ve bu görüntüsü ile sosyal medyanın gündemine oturan tecrübeli kaleci kaçırdığı atışla da çok konuşulmuştu.

Volkan bu durumu yakın çevresine "Penaltı atışları öncesi su içmek yıllardır yaptığım bir uğurum" şeklinde açıkladı.

Karşılaşma sonrası oldukça üzgün olduğu gözlenen ve kimseyle görüşmek istemediğini söyleyen Volkan'ın kaçırdığı penaltıyla da ilgili kısa bir değerlendirmesi oldu.

'ZAMAN ZAMAN ÇALIŞIYORUM'

Normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 eşiklikle sonuçlanan ve penaltılara giden maçta seri atışlar büyük heyecana yol açmış, 10. atışlarda iki takımın kalecileri topun başına geçmişti.

Başakşehir kalecisi Volkan Babacan topu üst direğe nişanlamış, Volkan Demirel'in atacağı başarılı penaltı finali getirecek atış olmuştu.

Ancak tecrübeli kaleci oldukça kötü bir vuruşla topu auta atmış, ardından devam eden penaltıların neticesinde finalist Başakşehir olmuştu.

Volkan bu durumu ise "Antrenmanlarda zaman zaman penaltı çalışıyorum. Bu atışlarda başarılı da oluyorum. Kaçırdığıma çok şaşırdım" şeklinde açıkladı. (Hürriyet)