Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 4. İslami Dayanışma Oyunları’na kadın tekvandocular damga vurdu. Oyunlara, 8 bayan tekvandocuyla katılan Türkiye, tüm sporcularından madalya kazanmayı başardı. Bayan tekvandocular, 8 sıkletin 7’sinde final yaparken, Türkiye’ye 5 altın madalya kazandırdı. Kadın tekvandocular oyunları 5’i altın, 2’si gümüş ve 1’i bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı.

5 KEZ İSTİKLAL MARŞI’NI OKUTTULAR

Teknik Direktör Ali Şahin yönetimindeki milli takımda; 46 kiloda Rukiye Yıldırım, 62 kiloda İrem Yaman, 67 kiloda Nur Tatar Askari, 73 kiloda Sude Bulut ve 73 kilo’da Nafia Kuş, Bakü’de kürsünün en üst basamağına çıkarak ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirdi ve 5 kez İstiklal Marşı’nı okuttu. 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Durdane Altunel gümüş, 49 kiloda İpek Çidem ise bronz madalya kazanmayı başardı. Sporcular, madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanelerine puan ekledi.

"BAŞARILARI İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE ARTIYOR"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, kadın sporcuların başarılarının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi. Kadınların son dönemde alınan başarılarla beraber tekvando sporuna daha çok yönlendiğini ve bunun başarıyı arttırdığına dikkat çeken Başkan Şahin, bayan sporcuların ilerleyen dönemlerde de başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettireceğini sözlerine ekledi.