Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski yabancı futbolcularına olan borç yüzünden FIFA'nın 2 dönem transfer yasağı cezası verdiğini hatırlatan Başkan Doğan, "Biz şu ana kadar Dahmane, Jebrin, Ricketts, Dady, Carlos ve Henrique'nin dosyalarını kapattık. Sadece birkaç futbolcumuzun borcu kaldı. Buna rağmen, FIFA transfer tahtasını kaldırmayacak. Maalesef kurallar çok kesin" diye konuştu.

FIFA'da muhattap da bulamadıklarını dile getiren Başkan Doğan, "Birçok yazışma yapmamıza rağmen olumlu cevap olamadık. Türkiye Futbol Federasyonu bu konuda daha esnek ve orada iletişime geçeceğimiz insanlar var. Fakat FIFA asla taviz vermiyor. Tüm borçları ödesek de yasağı süre bitince kaldırıyor" dedi.Başkan Doğan, gelecek sezonun devre arasında transfer yasağının süreceğini ifade ederek, "Biz kadromuzu koruduk. Mevcut oyuncularımız da çok kaliteli. Bu ekiple zirveye oynayacağız" cümlelerini kullandı.