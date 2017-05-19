Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı anlatımı için doğru adrestesiniz... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray-Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ve Gs Osmanlı maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar türkiyegazetesi.com.tr adresinde anbean yer alacak. Ligde artık son 3 haftaya girilirken, 55 puanla 4. sırada bulunan Galatasaray, 38 puanla 13. sırada yer alan Osmanlıspor'u konuk ediyor. Geçen hafta Gaziantep deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrılan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'den 3'ncülüğü almak için sahaya çıkıyor. Osmanlıspor ise kendi evinde oynadığı 4-0'lık Akhisar Belediyespor mağlubiyetinin ardından taraftarına Galatasaray galibiyetiyle hediye sunmak istiyor. Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı anlatımı ve Galatasaray Osmanlıspor maçı canlı skor kaç kaç gibi detaylar bu haberde... İşte Gs Osmanlı maçı ile merak ettikleriniz...

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Sniper rekor peşinde

G.Saray’ın 10 numarası bir gol daha atarsa ya da asist yaparsa, sarı-kırmızılı takımdaki en fazla gol katkısı yaşadığı sezonu yakalamış olacak. Galatasaray’da bu sezon en çok eleştirilen isimlerden biri Wesley Sneijder oldu. Kilosundan, karakterine kadar birçok konuda hedefte olan Hollandalı yıldız, özellikle geçen hafta Gaziantep karşısında attığı golden sonra, eleştirileri dindirdi. Sarı-kırmızılıların ligdeki son 6 golünün 4’ünde Wesley Sneijder’in doğrudan katkısı bulunurken bu sezon 4 gol atan tecrübeli yıldız 13 asistle bütün kariyerinin en fazla asist yaptığı lig sezonunu yaşıyor. Sneijder bir gol atar ya da asist yaparsa, Galatasaray kariyerinin en fazla gol katkısı yaşadığı sezonu yakalamış olacak. Wesley; 2013-14’te 12 gol, 6 asistle oynamıştı.

3’üncülük aşkına

Gaziantep deplasmanında aldığı galibiyetle, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2’ye düşüren Galatasaray’da tek hedef üç puan... Teknik direktör Tudor ile futbolcular kritik maç öncesi kenetlenirken, Cimbom, Osmanlıspor’u devirdiği takdirde maç fazlasıyla 3’üncü sıraya yerleşecek. Dünkü antrenmanda futbolcuların oldukça keyifli olduğu gözlenirken Tudor oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hamzaoğlu’nun şansı tutmuyor

Galatasaray tarihine “3 kupalı hoca” olarak geçen Hamza Hamzaoğlu, bugün Osmanlıspor’un başında sarı-kırmızılılara rakip olacak. Bu sezon Ankara temsilcisinin başına geçen genç teknik adamın Galatasaray’a karşı şansı tutmuyor. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray’a karşı teknik direktör olarak çıktığı 6 lig maçının sadece birini kazanabildi.

Sosyal medya şampiyonu

Mikroblog sitesi Twitter’da dünyanın en çok takip edilen futbol takımları sırasında 9, Türkiye’de ise ilk sırada yer alan Galatasaray SK Twitter hesabı 7 milyon takipçiye ulaştı. 2009 yılı Mart ayından bu yana aktif olan Galatasaray SK hesabı Twitter’da 3 yıl içerisinde 4,5 milyon yeni takipçi ile Türkiye’nin en hızlı büyüyen markalarından biri oldu.

5 oyuncu kart sınırında

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantepspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray’da 5 oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Selçuk, Tolga, Josue, De Jong ve Eren Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri hâlinde cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak karşılaşmada yer alamayacak.

Efsaneler Florya’da maç yaptı

Galatasaray Bayramı kapsamında UEFA Kupası’nı kazanan kadroda yer alan futbolcular ile sarı-kırmızılıların efsane futbolcuları maç yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen Galatasaray Bayramı etkinlikleri kapsamında 1996-2000 yılları arasına damga vuran Galatasaray’ın efsaneleri ile yakın dönemin yıldızları gösteri maçı yaptı. 17’şer dakikalık iki devreden oynanan müsabakada futbolcular, parçalı ve beyaz takım diye ikiye ayrıldı. Mücadeleyi beyaz takım 6-5 kazandı. Parçalı takımın gollerini Riera, Necati Ateş, Fleurquin ve Ayhan Akman (2) atarken, beyaz takımın gollerini ise Mustafa Kocabey (2), Evren Turan (2) ve Adrian Ilie (2) kaydetti.

Parçalı Takım Kadrosu: "Hayrettin, Nezihi, Mapeza, Ayhan, Muhammed, Stumpf, Fleurquin, Eboue, Tayfun, Riera, Ujfalusi, Hasan Kabze, Metin Yıldız, Hocic, Prekazi, Erdal, Necati"

Beyaz Takım Kadrosu: "Taffarel, Mehmet, Kerem, Mert, Popescu, Saffet Akyüz, Emre, Emrah, Evren, Tugay, Ilie, Ümit Karan, Mustafa Kocabey, Hasan Şaş"