Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague Final Four yarı final ilk maçında Olimpiakos, son şampiyon CSKA Moskova'yı 82-78 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki mücadeleye iyi başlayan taraf CSKA Moskova oldu. De Colo ve Aaron Jackson ile sayılar bulan Rus temsilcisi, pota altındaki sert savunmasıyla Olimpiakos’a kolay sayı şansı tanımadı. 4’te 0 üçlükle maça başlayan Olimpiakos’ta Papanikalaou’un üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabet takımını öne geçirse de sık sık serbest atış çizgisine gelen CSKA 9-0’lık seri yakaladı ve ilk çeyreği 18-12 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında taraflar kolay pozisyonlarda sayı çıkaramazken bu kısır geçen bölüm Olimpiakos’un işine yaradı. Birebir oyunlarla farkı eriten Yunan ekibi, Papapetrou ve Mantzaris ile skoru 22-20’ye getirdi. CSKA’da pota altında hücum ribauntlarının ardından sayılar bulan Augustine ikinci şansları iyi değerlendirdi. Kyle Hines’ın etkili olduğu anlarda 10-0’lık seri üreten CSKA’ya cevap Printezis’ten geldi. Ancak oyuna ağırlığını koymaya başlayan Teodosic üst üste iki üçlük isabetiyle rakibine molayı aldırdı. Sırp yıldızın sayıları farkı 13’e kadar çıkarsa da çeyreğin son saniyesinde Agravanis’ten gelen üç sayılık isabet Olimpiakos’un devreye umutlu gitmesini sağladı.(40-33).

Viktor Khryapa, Final Four tarihinde 100 ribaunt barajını aşan ilk isim oldu.



İkinci yarıya Papanikalou’nun üç sayılık basketleriyle başlayan Olimpiakos, farkı 3 sayıya çekti. CSKA ilk dakikada faul hakkını doldururken Nando de Colo sorumluluk aldığı dakikalarda takımını önde tutan isim oldu. Çeyrek ortasında serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla CSKA bir kez daha farkı çift hanelere çekmeyi başardı. Ancak Olimpiakos adına Papanikolaou, bu çeyrekte ürettiği 11 sayıyla oyunun kopmasına izin vermedi. İkinci çeyrekte olduğu gibi son topu kullanan Olimpiakos, Mantzaris ile bir son saniye üçlüğü daha buldu ve son on dakikaya 64-60 CSKA üstünlüğüyle geçildi.

Dev eşleşmede son çeyrek tam anlamıyla kırankırana başladı. Farkı iyiden iyiye eriten Olimpiakos ilk üç periyodu suskun geçiren Spanoulis ile skoru eşitlemeyi başardı. Hücumdaki etkinliğini karşı potaya da yansıtan Yunan ekibi, pota altında rakibine geçit vermedi. Bitime 1 dakika kala 76-73 öne geçen Olimpiakos’a cevap Teodosic’ten geldi.(76-76). Ancak oyunun devamında Erick Green üçlük istabetiyle Olimpiakos’u yeniden öne taşıdı. Maç sonuna 37 saniye kala Teodosic serbest atış çizgisinden 2’de 1 isabetle ayrılırken Olimpiakos mola dönüşünde sayı çıkaramadı. Teodosic’in şut kullandığı hücumda sonuç çıkmadı ve bitime 6 saniye kala Spanoulis serbest atış çizgisine geldi. Yunan yıldızın 2’de 1 isabeti skoru 80-77’ye taşıdı. Üç saniye kala Higgins taktik gereği kullandığı serbest atışların birini kaçırdı ancak ribaunt mücadelesi Olimpiakos’ta kaldı. Kalan 1 saniye CSKA Moskova’ya yeterli olmadı ve hata yapmayan Olimpiakos maçı 82-78 kazanarak finale adını yazdırdı.

CSKA’da Teodosic 23, De Colo 16 ve Aaron Jackson 12 sayı üretirken, Olimpiakos’ta Spanoulis, Printezis ve Papanikolaou 14'er sayıyla oynadı.