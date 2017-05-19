Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, Osmanlıspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın futbol direktörü Ergün, "İsterdik ki tribünler dolu olsun. Tabii cezamız da var Fenerbahçe maçından dolayı. Osmanlıspor geçen sezon ki çıkışından sonra onlar bu sezon 50’ye yakın maç yaptı. Yine de maçı kazanmayı bildik. 2-0 bence iyi skor ancak oyunda kırılma noktaları vardı. Zora da girebilirdi. Haftanın ilk maçında kazandık ve mutluyuz. 10-11 günlük süreç var takımda izin yapacak birkaç gün. Alanya maçında da kazanmak istiyoruz. En yukarıda bitirmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki sezonda Avrupa’da olacağımız ve nereye gideceğimiz önemli ve de burada buna göre de yeni sezona ne zaman ve nasıl başlayacağımızı hesaplamak adına önemli" diye konuştu.

TRANSFERDE MÜJDE

Cenk Ergün, transfer süreci hakkında gelen bir soru üzerine, "İsimler çıktığı zaman zarar veriyor transfere. Çok sayıda oyuncu ile görüşüyoruz. Prensipte bize evet diyenler var, sözleşmesi bitenler var. Görüştüğümüz oyuncular var ve temaslar devam ediyor. İsimlerin çıkması zarar veriyor ama. Gereken bölgeye alternatif çalışmalar da yapıyoruz. Sezon sonunda kontratların durumuna göre en hızlı şekilde fırsatlara göre hareket edelim şeklinde düşünüyoruz. Öncelik pozisyonlar var tabii ki transferde. Santrofor mevkinde Podolski gidince tek kalıyoruz. Avrupa’da da ligler bitme aşamasına geldi. Bunların hepsi birlikte hareket eden durum. Transferi ne kadar erken bitirirsek bu iyi olur. Ekonomik şartları da gözetiyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde de yokuz eksilerimiz var ama artılarımız da var. Umuyorum çok güzel kadro oluşturacağız" açıklamalarında bulundu.

Cenk Ergün, "Takım içerisinde sezon bitene kadar hiç bir oyuncu ile konuşmadık. Sezon sonuna kadar en yukarıda bitirelim bakacağız. Wesley’in sözleşmesi devam ediyor, Hakan Balta’nın devam ediyor. Bir tek Sabri’nin bitiyor. Henüz konuşulmuş bir şey yok" dedi.

Son zamanlarda transferi en çok konuşulan oyuncu olan Negredo ile görüşmeler yaptıklarını açıklayan Ergün, "İsimlerin ortaya çıkması bize negatif yansıyor. Zamanı gelince isimleri açılarız. Denayer ile de tekrar olabilir. Geniş listemizde var" diyerek sözlerini sonlandırdı.