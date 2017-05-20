Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlayacak organizasyon için Zeytinburnu'nda kurulan "Fan Zone"da taraftarlarla bir araya gelen İbrahim Kutluay ve Mirsad Türkcan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin ve Türk basketbolunun efsane ismi, aynı zamanda Darüşşafaka Doğuş Kulübünün basketbol icra kurulu üyesi İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin diğer takımlardan şansının daha fazla olduğunu aktardı.

Kutluay, Fenerbahçe'nin Real Madrid'le oynayacağını hatırlatarak, "Her maç önemli. Önce kazanmak lazım. Fenerbahçe'nin Real Madrid karşısında silahının çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Finale çıkarsak her şey olabilir. Fenerbahçe'nin diğer takımlardan daha fazla şansı var." diye konuştu.

"Fenerbahçe şampiyon olacak"

Fenerbahçe'nin efsane basketbolcuları arasında yer alan Mirsad Türkcan, sarı-lacivertli takımın geçen sezon finalde kaybettiği kupayı bu sene hak ederek kazanacağına inandığını dile getirdi.

Türkcan, Dörtlü Final'in İstanbul'da yapılmasından dolayı çok heyecanlı olduğunu anlatarak, "İnanılmaz bir organizasyon. Burada binlerce kişi olacak. Türkiye'yi bu organizasyonu yaptığı için tebrik etmek lazım. İnşallah Fenerbahçe finale çıkacak. Zor da olsa bunu başaracak. Pazar günü finalde bir Türk takımı o kupayı alacak. Fenerbahçe, bu kupayı hak etti." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin CSKA Moskova'ya şanssız bir şekilde finalde kaybettiğini aktaran Türkcan, "Bizim hayatımız sadece bir saniye, bir ribaunt, bir baskettir. Fenerbahçe demek ki geçen sene bunu yaşamalıydı. İnşallah bu sene bir ribaunda kalmadan, Fenerbahçe bize stres yaşatmadan şampiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.