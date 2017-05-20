Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kariyerinin en etkili maçlarından birini çıkaran Udoh, karşılaşmayı "double-double" ile tamamladı. Udoh, 18 sayı ve 12 ribaunt ile mücadele etti. Tecrübeli oyuncu asistlerde de ön planda yer aldı. Udoh yaptığı 8 asistle bu istatistikte de takımının en iyisi oldu. Udoh "triple double" şansını sadece 2 asistle kaçırarak tarihi bir istatistiğin eşiğinden döndü.

Müsabakada 38 dakika 38 saniye sahada kalan Udoh, 36 verimlilik puanıyla bu alanda en iyi isim oldu.

ABD'li basketbolcu ayrıca yaptığı 8 asistle kariyer rekorunu kırdı. Tecrübeli pivot 2. yılını geçirdiği Avrupa Ligi'nde daha önce bu yıl 3 Şubat'ta oynanan Zalgiris maçında 5 asistle en fazla basket pasını verdiği maçını çıkarmıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de forma giyen bütün oyuncular skora katkı verdi. Udoh'u, 14 sayıyla Bogdan Bogdanovic, 12'şer sayıyla Jan Vesely ile Nikola Kalinic takip etti.

Llull'un çabası Real'e yetmedi

Real Madrid'in tecrübeli oyun kurucusu Sergio Llull'un maçtaki başarılı performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Özellikle ilk yarıda takımını sırtlayan İspanyol oyuncu, Real Madrid'in ilk 20 dakikadaki 34 sayısının 19'una imza attı. İkinci yarıda 9 sayı daha atan Llull, 28 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen sahadan üzgün ayrıldı.

Real Madrid'de Jaycee Carroll de 21 sayıyla öne çıktı.