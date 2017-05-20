Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor, Hamit Altıntop'un peşinde.

ALMANYA'DA KÜME DÜŞTÜ GERİ DÖNÜYOR



Sarı-Kırmızılılar, aslen Malatyalı olan Hamit'e teklifini sundu. Devre arasında Galatasaray'dan ayrılan ve Bundesliga ekiplerinden Darmstadt kulübüne giden 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulübü Bundesliga'dan düştü.

Bonservisi elinde olan Hamit Altıntop'u ikna etmek için Başkan Adil Gevrek yoğun çaba sarf ediyor. Hamit Bundesliga'da yarım sezonda 15 maçta forma giyerken, oldukça istikrarlı bir performans sergiledi.

Sezon ortasında Darmstadt 98 ile sözleşme imzalayan Hamit Altıntop, bu sezon Bundesliga'da 15 karşılaşmada görev yaptı.