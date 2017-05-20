Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Osmanlıspor maçının 56. dakikasında geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen Eren Derdiyok'un kontrolden geçirildiği bildirildi.
Kontrollerde sol omuz kemiğinde ezilme tespit edilen Eren'in tedavisine başlandığı aktarıldı.