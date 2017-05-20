Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'den TFF 1. Lig'e düşecek takımları ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor evinde Gaziantepspor'u 2-0 mağlup ederek ligde kalma umudunu sürdürürken Gaziantepsor'un küme düşmesi ligin bitimine 2 hafta kala kesinleşti.Çaykur Rizespor'un gollerini 26. dakikada Edomwonyi ve 81. dakikada Kweuke attı. Bu sonuçla Ç.Rizespor puanını 30'a yükselterek 35 puanlı Bursaspor'un Antalya deplasmanındaki maçının skorunu beklemeye başladı. Gaziantespor ise 26 puanda kalarak Süper Lig'e veda etti. Gaziantepspor 27 sezon sonra küme düştü.