Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atiker Konyaspor'un Fransa Lig 1 Metz'de kiralık olarak forma giyen milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. Yönetimin oyuncuyla el sıkıştığı, lig bittikten sonra Konya'ya gelecek Mevlüt'ün tesisleri gezip son bir pazarlık yapacağı öğrenildi.

"AYKUT HOCANIN DURUMU BELİRSİZ"

Atiker Konyaspor'un futbol komitesinde yer alan Başkan Yardımcısı Abdullah Şanlı, "Mevlüt çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sezon sonunu bekliyoruz. Şu süreçte önce teknik direktör konusunu çözmek önceliğimiz olacak. Aykut hocanın durumu belirsiz" diye konuştu.

Bu sezon Fransa Lig 1'de 23 maçta forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun 6 golü bulunuyor. Atiker Konyaspor'un scout ekibinin, oyuncusu sezon boyunca takip ettiği de ifade ediliyor.

(Fotomaç)