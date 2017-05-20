Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

32. haftada sahasında Bursaspor’u Eto’o’nun attığı 2 golle mağlup eden Antalyaspor, puanını 52’ye çıkartarak maç fazlasıyla ligde 5. sıraya yükseldi. Bursaspor maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Antalyaspor açısından ne zaman küme düşülecek denilirken, şimdi Avrupa kupalarının konuşulmasından mutluyum. Sezonu güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz” dedi.

“AVRUPA KUPALARININ KONUŞULMASINDAN MUTLUYUM”

Her şeyden önce iyi bir galibiyet aldık. Maçı kazanmamız gerekiyordu. Kolay olmayacağını biliyorduk. Bizi iyi bir takımın beklediğini biliyorduk. Beşiktaş maçında bunu gördük. 2 hafta önceki takım değildi. Tabi ki; en büyük sıkıntıyı forvet konusunda yaşadık. Cezalı arkadaşlarımız olsaydı daha farklı olurdu. Takımı tebrik ediyorum. Buraya geldiğimizden beri gösterdiğimiz istikrardan dolayı tekrar takımı tebrik ediyorum" dedi.