Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in son haftasında kendisi gibi geçtiğimiz hafta Süper Ligi garantileyen Evkur Yeni Malatyaspor’u evinde ağırlayan Sivasspor, misafir ekip karşısında 4-0’lık skorla elde ettiği galibiyet ile şampiyon oldu. Maç bitiminde Sivassporlu taraftarlar sahaya girip şampiyonluğu kutladı. Havai fişek gösterisi ve konfetiler ile Yeni 4 Eylül Stadyumu karnaval alanına döndü. Futbolcular şampiyonluk kupasını kaldırarak eğlendi.