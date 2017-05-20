Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor’u 2-1’lik skorla yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası taş atan gruba, polis biber gazı ve TOMA’larla müdahale etti.

Taş atan gruplar ile polis arasında ara sokaklarda kovalamaca yaşandı. Biber gazı ve TOMA’larla müdahale edilen gruplar arasında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Biber gazından etkilenerek baygınlık geçiren taraftarlar ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Taraftarlar Passoligleri yaktı

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Şanlıurfaspor, evinde Elazığspor’u konuk etti. Kümede kalma savaşı veren Şanlıurfaspor, Elazığspor’u yenmesine rağmen ligden düştü. Maç sonrası bir grup taraftar polise taş attı. Polisin biber gazı ve TOMA’larla müdahale ettiği grup ara sokaklara kaçtı.

Daha sonra şehir merkezinde toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, takımı protesto ederek, Passolig kartlarını yaktı. Polis, grubun toplandığı Rabia Meydanı ve Atatürk Caddesinde güvenlik önlemi aldı.