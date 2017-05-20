Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Antalyaspor’a 2-1 yenilen Bursaspor’da Teknik Direktör Adnan Örnek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"SON 45 DAKİKADA ELİMİZ KOLUMUZ BAĞLANDI"

Sakatlık yaşayan oyunculardan dolayı zorunlu değişiklikler yaptıklarını ifade eden Adnan Örnek, “İlk yarının ortasında Ertuğrul’un değişmek istemesi bizi zor durumda bıraktı. İlk yarının sonunda Stancu’nun sakatlanıp çıkması bizi değişiklik yapmak zorunda bıraktı. Son 45 dakikada elimiz kolumuz bağlandı. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye 2-3 haftadır denklem içinde gidiyoruz, gerçekten yoruldum” dedi.

“BENDE ETO’O VAR DA BEN Mİ OYNATMADIM”

Sezon sonunda bu tür sakatlıkların olduğunu söyleyen Örnek, “Bu kadar sakatlık üst üste geliyor. Üzgünüm; niye üzgünüm Antalyaspor gibi sezonun iyi bir takımına karşı gol pozisyonuna giriyorsanız atmanız lazım. Bence yine oyuncuları verdikleri mücadelelerden dolayı kutlarım. Oyun içerisinde çok rotasyon yaptık. Bu bizi çok yordu. Oyuncular bu değişikliklere rağmen ellerinden gelen çabayı sarf ettiler. Goller kaçırdık, goller kaçabilir. Karşı takımda Eto’o var, bende Eto’o var da ben mi oynatmadım. Dünya yıldızı bir oyuncu geliyor bir pozisyonda atıyor. İşte maç 1-1 iken goller kaçırdık. Üzgünüz ama golleri kaçırdığımız için üzgünüz” diye konuştu.

“GENÇLERBİLRİĞİ VE TRABZONSPOR MAÇINI ALARAK RAHATLAMAK İSTİYORUZ”

Sonraki hafta oynayacakları Gençlerbirliği maçını kazanmaları gerektiğini de sözlerine ekleyen Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, “Ayağa kalktık, kalktık. Artık kalan maçları kazanmamız lazım. Oyuncuların bunu önümüzdeki hafta başaracağına inanıyorum. Gençlerbilriği ve Trabzonspor maçını alarak rahatlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.