Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 26 puanlı Mersin İdmanyurdu ve 35 puanlı Bandırmaspor küme düştü. 36’şer puanlı Adana Demirspor, Samsunspor ve Şanlıurfaspor arasından ise 3’lü averajda en kötü olan takım Şanlıurfaspor küme düştü.

Ligin 34. haftasında Bandırmaspor’u ağırlayan Samsunspor, golsüz sona eren maçta ligde kaldı. Bandırmaspor ise küme düştü. Maç sonrasından Bandırmasporlu taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşarken, Samsunsporlu taraftarlar ile futbolcular ise büyük sevinç yaşadı.

15 binden fazla kırmızı-beyazlı taraftarlar, son düdüğün çalmasının ardından sahanın içine akın etti. Sahayı dolduran taraftarlar meşalelerle ve bayraklarla büyük sevinç yaşadı. Bazı taraftarlar koltukları sökerek eve götürürken, bazı taraftarlar da kale direklerini söktü.