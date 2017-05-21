Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu, Meşrutiyet Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 00.00 sıralarında Olimpiakos taraftarları cadde üzerinde taşkınlık çıkardı. Ellerindeki alkol şişelerini kırarak meşale yakan grup cadde üzerinde slogan attı. Polis ekiplerinin uyarılarına aldırmayarak dağılmayan gruba müdahale edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında taraftarlar çevrede bulunan bir otele girdi. Taraftarların girdiği otel çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Çıkan olaylar üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşın çevredeki güvenlik önlemleri sürüyor.