Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serie A'da 37. hafta mücadelesinde Napoli ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 8. dakikasında Koulibaly ile 1-0 öne geçen Napoli, 36. dakikada Lorenzo Insigne ile bir gol daha buldu ve devreye 2-0 üstün girdi. Mücadelenin 57. dakikasında Dries Mertens ile farkı 3'e çıkaran Napoli, 60. dakikada Ilicic'in golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Sahneye çıkan son isim ise 64. dakikada Dries Mertens oldu ve Napoli, Fiorentina'yı 4-1 mağlup etti.