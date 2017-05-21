Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor birçok Avrupa kulübünün yakından takip ettiği Perulu 20 yaşındaki genç yetenek Kevin Quevedo'ya göz koydu. Güney Amerika'ya giden Trabzonspor izleme komitesinden yetkililerin 20 yaşındaki kanat oyuncusu hakkında oldukça olumlu raporlar verdiği öğrenilirken, kulübü Alianza Lima'nın da mantıklı bir teklif gelmesi durumunda oyuncuyu satmaya yanaştığına vurgu yapıldı. Bu sezon toplamda 8 maça çıkan ve 4 gol bir asistlik performans sergileyen oyuncu için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un bu konuda Avrupa kulüpleriyle de yarıştığı belirtildi. Bu arada Quevedo, ülke basınına verdiği röportajda, "Bir gün Avrupa'da futbol oynamak istiyorum. Özellikle de Real Madrid'de forma giymeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

"TFF'YE MÜDAHALE ET" DİYE GİTTİK

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, FIFA'ya 2010-11 sezonundaki şike süreciyle ilgili yapacakları başvurunun detaylarını açıkladı. Bordo-mavili kulübün dün yapılan Divan Kurulu'nda konuşan Usta şu ifadeleri kullandı: "Önceki gün FIFA'daydık. Hem CAS hem UEFA şike yapıldığını kesin karara bağladı. Biz, UEFA'nın, TFF'nin Fenerbahçe'ye yaptırım uygulamaması nedeniyle 'TFF'ye müdahale edin' diye CAS'a gittik. O da 'yetkim yok' dedi. Biz de FIFA'ya, madem UEFA ve CAS 'Türkiye'de şike var' dedi, Türk Futbol Federasyonu'na 'müdahale et' diye gidiyoruz." Bu arada Trabzonspor'un borcunun 674 milyon 622 lira olduğu açıklandı.

KARADENİZ'DE EN SICAK 90 DAKİKA

Trabzonspor, bugün sahasında, şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir'i ağırlıyor. Son 3 haftada 7 puan kaybeden bordo-mavililer, kazanarak Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor. Başakşehir ise, galip gelip umudunu son 2 haftaya taşımayı hedefliyor. Medical Park Arena'da 19.00'da başlayacak maçı Fırat Aydınus yönetecek.

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Trabzonspor, Başakşehir ile sahasında oynadığı 8 lig maçında 4 galibiyet, 3 beraberlik alırken, 1 kez kaybetti.