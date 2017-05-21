Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş galibiyet sonrası taraftarlara teşekkür etti. Tecrübeli hoca, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Erken gol bulduk ama taç pozisyonundan sayısal üstünlüğümüze rağmen golü yedik. İkinci yarı fark yaptık ama ondan sonra oyun disiplininden koptuk. Herkes kafasına göre oynayınca oyundan düştük. Kazandığmız için mutluyuz. Önümüzde iki maç var.. Bunları da kazanıp ligi bitirmek isityoruz" diye konuştu. Maç sonlarında taraftarların kendisine sahaya geri çağırmasına da değinen Güneş, "Onlar oyuncularla bütünleşsin. Çünkü sahada oynayan onlar. Baş rolde oyuncularımız, yönetim kurulumuz var" ifadelerini kullandı. THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la bugün final oynayacak olan F.Bahçe'ye de destek veren tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu gönülden isterim. Bu Türkiye'nin kazancıdır. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur ve bizleri mutlu eder" yorumunu yaptı.

'BABA RECEP'E VEDA ...

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Recep Adanır, 88 yaşında Antalya'da yaşamını yitirdi. Beşiktaş ile özdeşleşen ve 'Baba' lakabını alan siyah-beyazlı takımın unutulmaz futbolcusu Adanır için Kasımpaşa karşılaşması öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Adanır için yapılan saygı duruşunda Beşiktaşlı taraftarlar, unutulmaz ismi uzun süre alkışladı.