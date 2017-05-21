Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray forması ile bu sezon ligde 5 gol atıp 14 asist yaparak son 10 yılda skora en fazla katkı sağladığı sezonunu yaşayan Wesley Sneijder, çok sayıda performans değerinde de yükselişte. 5 yıllık Türkiye kariyerinin zirvesini gören Hollandalı yıldız, ligde yaptığı 14 asist ile asist krallığı listesinde ilk sırada. Ayrıca Galatasaray forması altında ikili mücadele kazanma yüzdesi en yüksek olduğu dönemi geçiren 32 yaşındaki futbolcu, gençlere taş çıkarıyor. Bu sezon 24 ikili mücadele kazanıp, yüzde 35,82'lik başarı yakalayan Wesley Sneijder, her iki değerde de zirveye çıktı.

LİGİN EN FAZLA SKORA KATKI YAPAN 10 NUMARASI

Süper Lig'de bu sezon 19 gole etki eden Wesley Sneijder, takımının 10 puanına doğrudan etki etti. Hollandalı oyuncu, aynı zamanda ligin en fazla skora katkı yapan merkez orta sahası durumuna da geldi. Yıldız futbolcu, ligde forma giyen tüm oyuncular içinde bu listede 4. sırada yer aldı. Sneijder geçen sezon ise 5 gol, 7 asistle 27. sırada kendisine yer bulabilmişti. Sneijder'in dikkat çeken başka bir noktası ise isabetli orta değerinde yaşadığı gelişme oldu. Hollandalı 10 numara, son iki sezonda toplam 29 isabetli orta yapabilirken, bu sezon şu ana kadar 42 isabetli ortaya ulaştı.