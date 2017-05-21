Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük gün geldi çattı. Fenerbahçe’nin basketbolda Avrupa’nın en büyüğü olması için nefesler tutuldu. THY Euroleague’de üst üste ikinci kez finale yükselen sarı-lacivertliler bu gece İstanbul’daki finalde Olimpiakos’u yenerek Türk basketboluna bu kupayı ilk kez getirmeyi hedefliyor. Rakip tecrübesiyle ön plana çıkan, son şampiyon CSKA Moskova’yı yarı finalde deviren ve finalin yapılacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda 2012’de şampiyonluk yaşayan Olimpiakos. Yunan ekibi 4. defa bu büyük kupayı kaldırmak istiyor. Fenerbahçe ise geçen sene Berlin’de kıl payı kaçırdığı kupayı bu defa bırakmamaya kararlı. Dünyanın 214 ülkesinden canlı olarak ekranlara gelecek olan maç 21.00’de başlayacak ve TRT 1’den canlı olarak yayınlanacak. Haydi Fenerbahçe! Avrupa’nın en büyüğü olman için dualarımız ve kalplerimiz seninle!

Olimpiakos

∂ Euroleague’de son üç sezonda ikinci finalini oynuyor.

∂ Takımın en güçlü yanı savunması.

∂ Maç başına attıkları 77 sayıyla Euroleague’in en fazla skor üreten dördüncü, 37 ribaundla ise birinci takımı.

∂ Avrupa’nın en iyi saha içi lideri olarak gösterilen Spanoulis gibi yıldız bir oyuncuya sahipler.

∂ 10. kez yer aldığı Final Four’da 8. defa finalde oynadılar. Üç şampiyonlukları var.

∂ 2012’de yine Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki Final Four’da şampiyonluğa ulaşmışlardı.

∂ Fenerbahçe’nin aksine yerli oyuncularının katkısı çok fazla. Kadrodaki 12 oyuncudan 7’si Yunan vatandaşı.

BERTOMEU: Milli takıma izin yok!

Euroleague CEO’su Jordi Bertomeu, yeni sezon itibarıyla Euroleague’de mücadele eden basketbolcuların milli takıma katılmalarına izin vermeyeceklerini açıkladı. Gazetta dello Sport’a konuşan Bertomeu, bir FIBA organizasyonu olan milli maçların kendi takvimlerinde yer almadığını ve bu nedenle Euroleague’de forma giyen basketbolcuların milli takım kadrosuna katılmasını istemediklerini belirtti. Bertomeu, Eurocup’ta oynayan oyuncuların milli takıma katılmalarında herhangi bir sakınca görmediklerini ifade etti.

FENERBAHÇE

∂ En büyük avantajı ‘Eurleaogue’in sahibi’ olarak anılan Obradovic gibi bir koça sahip olması.

∂ Udoh ve Jan Vesely savunmada rakiplerine göz açtırmazken hücumda da oldukça etkililer.

∂ Takımın lideri Bogdanovic. NBA’e gideceği konuşulan Sırp oyuncu kritik anlardaki sayılarıyla ünlü.

∂ Sinan Erdem Spor Salonu’nda tribünlerin çok büyük bölümü sarı-lacivertli renklerde olması büyük avantaj.

∂ Euroleague’in son altı finalinin beşinde yer alan Yunan oyuncu Kostas Sloukas, tecrübesiyle katkı verecek.

∂ Yabancı oyuncular ön planda. Son Real Madrid maçında kadrodaki tek Türk asıllı oyuncu olan Melih Mahmutoğlu süre almamıştı.

OBRADOVİC TEMKİNLİ

THY Euroleague 2017 İstanbul Final Maçı basın toplantısı, finalin oynanacağı Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Fenerbahçe’den Zeljko Obradovic ve Ekpe Udoh, Olimpiakos Başantrenörü Ioannıs Sfairopoulos ve oyuncu Georgios Printezis katıldı. Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe’yi favori gösterdi. Ancak Başantrenör Zeljko Obradovic, final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi. Ekpe Udoh ise “Şu an için şampiyonluğa 40 dakika uzaklıktayız ve şampiyon olmak istiyoruz” derken, Printezis, “Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım finalde de başarılı oluruz” sözlerini kullandı.

OBRA’NIN 5. DALYASI

500. maçta zafer olsun!

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk mücadelesi verecek. Euroleague yönetimi tarafından “efsane” olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan Sırp koç, 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Kariyerinde Euroleague’de 11. kez final oynayacak olan Obradovic 8 defa en büyük kupayı kaldırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague kariyerindeki 500. sınavında şampiyonluk mücadelesi verecek. Euroleague yönetimi tarafından “efsane” olarak nitelendirilen ve 8 defayla bu kupayı en fazla kazanan başantrenör unvanına sahip olan Sırp koç, 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Kariyerinde Euroleague’de 11. kez final oynayacak olan Obradovic 8 defa en büyük kupayı kaldırmayı başarmıştı.