Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay yerine gelen polis ekipleri taşkınlık çıkaran gruba gazlı mermi ile müdahale etti.

Müdahale sonrası taraftar grubu ara sokaklara dağılırken polis ekipleri otel çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.