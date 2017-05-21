Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe'ye menajerler sürpriz bir ismi kiralık olarak önerdiler.

PAPADOPOULOS YENİ HEDEF

Kjaer'i satarak transfer için gerekli kaynağı oluşturmak isteyen Fenerbahçe'ye bonservisi Bayer Leverkusen'de olan ancak sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren Kyriakos Papadopoulos kiralık olarak teklif edildi.

2020 yılına kadar Leverkusen takımıyla sözleşmesi olan Papadopoulos, Yunanistan Milli Takımı'nın da direkt stoperi konumunda.

Yönetim teklifi ciddi bir şekilde masaya yatıracak.