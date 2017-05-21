Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek sezon forvet hattında değişikliğe gitmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, çalışmalara şimdiden başladı.

DEMBA BA GÖNDERİLECEK

Siyah-beyazlılar, ilk olarak devre arasında kiralık olarak kadrosuna kattığı Demba Ba ile yollarını ayırmayı planlıyor.

Bir diğer kiralık golcü Aboubakar'ın durumu ise kritik. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Kamerunlu golcü için son kararı Şenol Güneş verecek.

ÇİNLİLER CENK İÇİN 15 MİLYON EURO VERİYOR

Diğer bir golcü Cenk Tosun için ise Çinlilerden 15 milyon euroluk bir teklif geldiği öğrenildi.

Gidip gitmeme konusunda kararsız olan golcü futbolcunun tercihi bu transferi netleştirecek.

MEVLÜT TRANSFER EDİLECEK

Öte yandan Alman ve Fransız basını, Mevlüt Erdinç'in Beşiktaş'la görüştüğünü yazdı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Gazeteler, sezonu Metz'de kiralık olaran geçiren milli futbolcunun kulübü Hannover'le masaya oturan Beşiktaş'ın resmi teklif yaptığını yazdı.

Mevlüt bu sezon 23 maçta 6 gol kaydetti.