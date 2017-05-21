Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samuel Eto'o sezonu ilk 10'da bitirememeleri halinde taraftara 100 bin Euro vereceğini ilan etmişti. Kamerunlu yıldız Bursaspor'a attığı iki golle ilk 10 hedefini garantilemiş oldu.

"EĞER BİTİREMEZSEK SANA 100 BİN EURO VERECEĞİM"

Maçın ardından kendisini çağıran bir grup taraftarın yanına giden Kamerunlu yıldız, "Geçen sezon ligi ilk 10'da bitireceğiz dedim ve sözümü tuttum. Bu sene de ligi ilk 10'da bitireceğiz. Buna inan. Eğer bitiremezsek sana 100 bin Euro vereceğim" diyerek müthiş bir iddiada bulunmuştu.

PARAYI VERMEKTEN KURTULDU

Kırmızı beyazlı ekip ligin 32. hafta mücadelesinde Bursaspor'a 2-1 mağlup ederek ligi ilk 10'da bitirmeyi garantiledi. Böylece Eto'o 100 bin Euro'yu vermekten kurtulmuş oldu.

Eto'o bu sözü verdiği tarihte Antalyaspor 7 haftada galibiyet alamamış sadece 3 puan toplayabilmişti ve ligin dibindeydi.