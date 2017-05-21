Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda yapılan oylama ile Kocaeli Birlikspor'un hisselerinin tamamının 10 milyon TL'ye alınması kararı çıktı.

Pazar günü Beşiktaş Genel Kurulu üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile Kocaeli Birlikspor'un alınması kabul edildi.

KOCAELİ BİRLİKSPOR KAÇINCI LİGDE?

Kocaeli Birlikspor, Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alıyor. Sezonu Fatih Akyel yönetiminde 4. sırada tamamlayan Kocaeli Birlikspor, Erzurumspor'a Play-Off'ta yenilerek elendi ve TFF 1. Lig'e yükselmeyi başaramadı.